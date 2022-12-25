DİYANET 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Dini günler takvimi!

2023 yılına sayılı günler kala Kurban Bayramı tarihleri de şimdiden arama motorlarında sorgulanmaya başladı.Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilen Kurban Bayramı bu yıl hangi aya denk gelecek? sorusu gündeme geldi. Peki, Kurban Bayramı 2023 ne zaman, hangi tarihte? İşte 2023 Kurban Bayramı tatil günleri...

DİYANET 2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet 2023 dini günler listesi içerisinde yer alan bilgilere göre Kurban Bayramı 2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.