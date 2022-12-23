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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD'dan flaş açıklama | 2022 son depremler haritası

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD’dan flaş açıklama | 2022 son depremler haritası

AFAD'dan yapılan SON DAKİKA açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.19'da 3.6 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.19'da 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, yerin 8,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Büyüklük: 3.6 (Mw) Yer: Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

Tarih: 2022-12-23 Saat: 01:19:00 TSİ

Enlem: 37.442 N Boylam: 37.177 E Derinlik: 8.12 km

2022 AFAD SON DEPREMLER

23-12-2022 01:19:00 37.442 37.177 8.12 MW 3.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

23-12-2022 01:18:43 37.456 37.167 8.62 ML 3.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
23-12-2022 00:52:35 39.805 41.251 7.04 ML 1.0 Palandöken (Erzurum)
23-12-2022 00:37:58 37.43 37.172 10.19 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
23-12-2022 00:32:25 37.422 37.164 7.31 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)


23-12-2022 00:26:48 39.319 43.736 7.06 ML 1.1 Diyadin (Ağrı)
23-12-2022 00:26:07 37.433 37.171 8.08 ML 2.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
23-12-2022 00:25:24 37.428 37.175 7.49 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
23-12-2022 00:16:56 39.834 41.522 7.66 ML 1.1 Pasinler (Erzurum)
23-12-2022 00:13:03 38.588 44.328 7.13 ML 1.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [06.41 km] Saray (Van)

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