Muğla'da deprem! AFAD açıkladı | 2022 SON DEPREMLER
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası herhangi bir yaralanma ve hasar oluşmadı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı sonrası herhangi bir yaralanma ve hasar oluşmadı.
İŞTE DEPREMİN DETAYLARI
Büyüklük: 3.9 (Mw)
Yer: Ege Denizi - [124.34 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2022-12-22
Saat: 16:06:13 TSİ
Enlem: 35.889 N
Boylam: 26.485 E
Derinlik: 12.21 km
2022 SON DEPREMLER
22-12-2022 17:14:2040.72942.7787ML2.1Göle (Ardahan)
22-12-2022 17:04:3739.31943.7757.04ML2.3Diyadin (Ağrı)
22-12-2022 17:00:1439.76741.84416.03ML2.0Köprüköy (Erzurum)
22-12-2022 16:06:1335.88926.48512.21MW3.9Ege Denizi - [124.34 km] Datça (Muğla)
22-12-2022 16:04:0037.08928.58313.52ML2.8Köyceğiz (Muğla)
22-12-2022 13:37:2538.92343.56417.95ML2.3Van Gölü - [02.22 km] Tuşba (Van)
22-12-2022 13:32:4537.84229.8217.09ML2.8Acıgöl - [07.65 km] Çardak (Denizli)
22-12-2022 10:17:4339.33743.8069ML1.5Diyadin (Ağrı)
22-12-2022 10:17:0841.13934.16212.7ML1.3Tosya (Kastamonu)
22-12-2022 09:56:1539.10227.5776.98ML1.6Soma (Manisa)
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