Muğla’da deprem! AFAD açıkladı | 2022 SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı sonrası herhangi bir yaralanma ve hasar oluşmadı.