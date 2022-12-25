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Son dakika: Tekirdağ'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Feci kazada çok sayıda yaralı var!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Son dakika: Tekirdağ’da kamyon ile otobüs çarpıştı: Feci kazada çok sayıda yaralı var!

SON DAKİKA | Tekirdağ-Malkara yolunda kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada ilk bilgilere göre çok sayıda kişi yaralandı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Kaza, Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otobüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Kazada kamyon sürücüsü Seyfi Özcan olay yerinde hayatını kaybederken, Z.M.D. ve S.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza sonrası kamyondan saçılan patatesler yola saçıldı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Tekirdağ’da kamyon ile otobüs çarpıştı! TEKİRDAĞ'DA KAMYON İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI!









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