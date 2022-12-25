Son dakika: Tekirdağ’da kamyon ile otobüs çarpıştı: Feci kazada çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgiye göre, otobüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Kazada kamyon sürücüsü Seyfi Özcan olay yerinde hayatını kaybederken, Z.M.D. ve S.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza sonrası kamyondan saçılan patatesler yola saçıldı.