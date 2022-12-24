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Hakkari'de operasyon: Yuttukları uyuşturucuyu İstanbul'a götüremeden yakayı ele verdiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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Hakkari’de operasyon: Yuttukları uyuşturucuyu İstanbul’a götüremeden yakayı ele verdiler

Hakkari'de polisin düzenlediği operasyon sonucu, İstanbul'a gitmeye çalışan 2 kişi yuttukları 1 kilo 183 gram eroinle yakalandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada; 20 Aralık 2022 günü N.A. ve H.A. isimli şahısların, uyuşturucu/uyarıcı maddeleri yutmak suretiyle ilimizden karayolu ile Van'a ve aynı gün uçakla İstanbul'a uyuşturucu/uyarıcı maddelerin sevkiyatını yapacakları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi Van-Hakkari karayolunda düzenledikleri operasyon sonucu yakaladı. Gözaltına alınan H.A. isimli şüpheliden 86 adet kapsül ' 585 gram eroin', N.A. isimli şüpheliden 86 adet kapsül '598 gram eroin' olmak üzere toplam 172 adet kapsül ve 1 kilo 183 gram eroin maddesi ele geçirildi" denildi.

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