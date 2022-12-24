Eskişehir’de kanlı gece! 21 yaşındaki genci kurşunladı

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki barların bulunduğu Vural Sokak'ta, arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Ö., iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Mekana silahlı dönen Onur Ö., rastgele ateş ederken işyeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu ile tartıştı. Bu sırada Onur Ö., Demircioğlu'nu göğsünden tabancayla vurarak ağır yaraladı.