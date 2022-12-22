Bir otomobilde tam 14 Afgan kaçak göçmen yakalandı! Balık gibi istiflendiler! Araçta uyuşturucu ve silah bulundu

14 GÖÇMEN YAKALANDI

Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan incelemede, 3'ü aracın bagajında olan 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen sürücüyü de gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.