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Bir otomobilde tam 14 Afgan kaçak göçmen yakalandı! Balık gibi istiflendiler! Araçta uyuşturucu ve silah bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Bir otomobilde tam 14 Afgan kaçak göçmen yakalandı! Balık gibi istiflendiler! Araçta uyuşturucu ve silah bulundu

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde 14 Afgan göçmen ve organizatörleri olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ekipler araçta uyuşturucu ve bir ruhsatsız silah el geçirdi. İşte o anlar...

Türkiye genelinde düzensiz göçmenlere yönelik verilen mücadele sürerken Kars'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ekiplerin uygulama esnasında durdurduğu otomobilin için 14 Afgan kaçak göçmen çıktı.

Kars'ta yol kontrolünde durdurulan otomobilden yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen çıktı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

İl Jandarma Komutanlığı ile Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

14 GÖÇMEN YAKALANDI

Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan incelemede, 3'ü aracın bagajında olan 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen sürücüyü de gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bir arabada tam 14 kaçak göçmen yakalandı BİR ARABADA TAM 14 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

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