İşte İspanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen uyuşturucu baronu Atilla Önder'in hikayesi! Son 1 yılda 15 kişi öldü
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve Türk polisi tarafından İspanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen uyuşturucu baronu Atilla Önder, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Sabah, "Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" ve "Resmî Belgede Sahtecilik" suçlarından hakkında tutuklama kararı bulunan Atilla Önder’in de aralarında bulunduğu Hollanda, Panama İstinye üçgeninde kurulan uyuşturucu ağının detaylarına ulaştı. Uyuşturucu mafyasının hesaplaşmasında İstanbul-Hollanda-Panama üçgeninde son bir yılda 12'si Türk olmak üzere toplam 15 kişi öldürüldü.
Hollanda'da 1993 yılında başlayan uyuşturucu savaşları; tarihin en büyük adli soruşturmaları arasında yer alan 'Pasaj' davasıyla uzun süredir devam ediyordu. "Kanlı Beyaz" için başlayan bu savaşta Türk ve Kürt organize suç grupları kokaine de el atmıştı.
İddiaya göre Ali Ekber Akgün'de Hollanda yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Dino Soerel'in liderliğini yaptığı 'dino' çetesiyle birlikte hareket ediyordu.
SOKAK DÖVÜŞLERİNDEN UYUŞTURUCU BARONLUĞUNA
1960'ta Amsterdam'da doğan Dino Soerel, 1980'lerde bodyguardlık yaparken; sokak dövüşlerin de de boy göstermeye başladı.1989 yılında dövüş sırasında yaraladığı bir kişi dört gün sonra öldü. 4 yıl ceza alan Soerel, hapiste yeraltı dünyası ile tanıştı. Özgür olunca Amsterdam'ın uyuşturucu kralları Mink Cook ve Ian Femer ile çalışmaya başladı.
Cook, 1999'da tutuklandı, Femer ise 2000'de öldürüldü. Yeraltı dünyasının liderliği Soerel'e kaldı. Komiser lakaplı Dino Soerel, kısa sürede nam saldı. Hollanda'da "Uyuşturucunun kralı" lakabıyla anılan Soerel'in yolları kısa bir süre sonra Ali Ekber Akgün'le kesişti. Kısa sürede dost olan ikili uyuşturucu trafiğini iddiaya göre birlikte yönetmeye başladı. Dino Soerel'in sağ kolu Ali Ekber Akgün beş farklı cinayetin şüphelisiydi. Kabarık suç dosyasında Türkiyemspor'un başkanı Nedim İmaç'ın Şubat 2007'de Amsterdam'da pasaj ortasında üç kurşunla öldürülmesi de vardı. Pasaj davası, 5'i 1993 yılında, 2'si de 2005 ve 2006 yıllarında işlenmiş 7 cinayeti kapsıyordu. Akgün'ün o dönem birçok cinayette silah temin ettiği öne sürülen Sjaak Burger ile birlikte hareket ettiği ve Burger'in ayrıcılıkçı terör örgütleri IRA ve ETA ile de ilişkileri olduğu iddia ediliyordu. Akgün; pasaj cinayetleri davasında para akladığı için mahkûm oldu. Aralık 2012'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve Türkiye'ye kaçtı.
AKGÜN'DEN ŞÜPHELENİLİYORDU
Dino Soerel, 2014 yılında Türkiye üzerinden Hollanda'ya sokulmak istenen 2 ton uyuşturucunun ihbar edilmesi sonucu Yunanistan'da yakalandı. Soerel, yakalanan uyuşturucularının Ali Ekber Akgün tarafından ihbar edildiğini düşünüyordu.
ORTAĞI ÖLDÜRÜLDÜ
2 ton uyuşturucunun yakalanmasının ardından yeraltı dünyasında kanlı hesaplaşmalarda başladı. İddiaya göre çetesini cezaevinden yöneten Dino Soerel, Hollanda'da eğlence mekanları işleten ve uyuşturucu baronları arasında yer alan Atilla Önder'le de yakın arkadaştı. 4 Ocak 2014 tarihinde Atilla Önder'in Sand adlı eğlence merkezindeki ortağı Aytaç Göraler; Amsterdam'da öldürüldü.
İSTİNYE'DE KANLI İNFAZ
Bu olaydan 11 ay sonra 24 Aralık 2014 tarihinde Sarıyer'de lüks aracıyla trafik ışıklarında yavaşlayan Ali Ekber Akgün, arkadan gelen araçtan inen 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobil sürücüsü Akgün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken saldırganlar geldikleri araçla kayıplara karıştı. Olaydan birkaç saat sonra ise ünlü suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırganlar olaydan kısa bir süre sonra yakalanırken; Akgün'ün ve Vedat Şahin'in ölüm emrini Atilla Önder'in verdiği ileri sürüldü. Ancak Önder hakkındaki suçlamaları red etti. Bu olaylardan 5 ay sonra Önder'in oğlu Barış Önder, 25 Nisan 2015'te Osdorp'ta öldürüldü. Barış Önder 2013 yılında İstanbul'da Eyüp'te öldürülen Şahinlerden, Zuhuri Şahin'in öldürülmesinde azmettirici olarak yargılanmıştı.
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