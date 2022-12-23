İşte İspanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen uyuşturucu baronu Atilla Önder’in hikayesi! Son 1 yılda 15 kişi öldü

Hollanda'da 1993 yılında başlayan uyuşturucu savaşları; tarihin en büyük adli soruşturmaları arasında yer alan 'Pasaj' davasıyla uzun süredir devam ediyordu. "Kanlı Beyaz" için başlayan bu savaşta Türk ve Kürt organize suç grupları kokaine de el atmıştı.

İddiaya göre Ali Ekber Akgün'de Hollanda yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Dino Soerel'in liderliğini yaptığı 'dino' çetesiyle birlikte hareket ediyordu.