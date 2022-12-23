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MSB: Hudut hattında 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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MSB: Hudut hattında 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 6. Hudut Tugay Komutanlığının Van'ın Başkale ilçesinde keşif gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Bakanlık, Van sınırında 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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