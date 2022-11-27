Devlet tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında! Kurumlar vatandaşı mağdur etmedi

Düzce Merkezde ikamet eden ve binası ağır hasar alan 54 yaşında ki Arife Ak yaptığı açıklamada ''Devletten Allah razı olsun kısa zamanda çadırları kurdular, bizde yerleştik, ama bugün gerçekten çok soğuk, yağmur da var. Yine de durumuzuz sokakta kalmaktan iyidir. Çadırda gecemiz ısınmakla geçiyor, çocuklarla birbirimize sarılıyoruz gündüzde ise tırlara gidiyoruz kahvaltımızı, yemeğimizi almak için. Evcil hayvanlarımızı gezdiriyoruz. Evde depremden korkacağımıza burada güvenliyiz. Evimizde çok fazla hasar var, hasardan dolayı da çok korkuyoruz, dün çocuklarımı eve girme konusunda ikna etmeye çalıştım ama çocuklar kesinlikle ikna olmuyorlar çünkü çok korktular. Hasar tespiti yapılsa bile gitmek istemiyorlar. Tekrar olsa ve yıkılsa ne olacak diyorlar. Hiç biri o bina da oturmak istemiyor.'' İfadelerini kullandı.