Devlet tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında! Kurumlar vatandaşı mağdur etmedi
Devlet kurumları vatandaşı mağdur etmeyerek, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarıyor. Bölgeye ilk etapta 27 milyon liralık ödenek ulaştırıldı. Evi ağır hasar gören depremzedelere 90 bin liraya kadar eşya, 30 bin lira kira ve taşınma yardımı yapılacağı açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde Düzce, 5.9 şiddetinde depremle sarsıldı. Meydana gelen deprem, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Deprem nedeniyle 93 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Korkutan sarsıntının ardından bölgede 200'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.
Depremin ardın Devlet kurum ve kuruluşları hemen harekete geçti. Düzceli depremzedelerin yaralarının sarılması için bölgeye ilk etapta 27 milyon liralık ödenek ulaştırıldı. Evi ağır hasar gören depremzedelere 90 bin liraya kadar eşya, 30 bin lira kira ve taşınma yardımı yapılacağı açıklandı.
Düzce Anıtpark meydanı ve Düzce Millet Bahçesi başta olmak üzere, belli noktalara çadır kent kuruldu. Evinde hasar olan ve korktuğu için evine giremeyen vatandaşlara çadırları teslim edildi. Çadırkentlerde kalan vatandaşlar ise ilk andan itibaren yanlarında olan Devletin tüm kurumlarına teşekkür etti.
Düzce Merkezde ikamet eden ve binası ağır hasar alan 54 yaşında ki Arife Ak yaptığı açıklamada ''Devletten Allah razı olsun kısa zamanda çadırları kurdular, bizde yerleştik, ama bugün gerçekten çok soğuk, yağmur da var. Yine de durumuzuz sokakta kalmaktan iyidir. Çadırda gecemiz ısınmakla geçiyor, çocuklarla birbirimize sarılıyoruz gündüzde ise tırlara gidiyoruz kahvaltımızı, yemeğimizi almak için. Evcil hayvanlarımızı gezdiriyoruz. Evde depremden korkacağımıza burada güvenliyiz. Evimizde çok fazla hasar var, hasardan dolayı da çok korkuyoruz, dün çocuklarımı eve girme konusunda ikna etmeye çalıştım ama çocuklar kesinlikle ikna olmuyorlar çünkü çok korktular. Hasar tespiti yapılsa bile gitmek istemiyorlar. Tekrar olsa ve yıkılsa ne olacak diyorlar. Hiç biri o bina da oturmak istemiyor.'' İfadelerini kullandı.
Bir diğer depremzede Emine Bayraktar ise; "Evde yatıyorduk, bir anda sarsıntı olunca çocukları nasıl toplayacağımı bilemedim. Baya kötü bir sarsıntıydı. O an bitmek bilmedi. Çocuklarımı toparladım toparlarken kendim düştüm, ayağım zedelendi sonrasında acile kaldırdılar. Kötü bir andı Allah tekrarını yaşatmasın. Devletimizden Allah razı olsun bize çadır verdiler. İlk geldiğimiz an buraya hemen çadırları kurdular, bizi yerleştirdiler. Hep yemek ve çay ikramında bulunuldu, Battaniye verdiler, çadıra yatak verdiler. Şuan çok iyiyiz, çocuklarım ve eşimle çadırda kalıyoruz. Şükrediyoruz en azından canımız yerinde, sağlıklıyız, şükürler olsun aç değiliz açıkta değiliz.'' dedi.
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