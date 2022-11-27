Paraları pavyonda yiyen çete üyelerine operasyon! 17 ilde 40 gözaltı
Polisler Ankara merkezli 17 ilde kadınları kullanarak mül sahiplerini dolandıran çeteye operasyon düzenledi. 50 milyonluk vurgun yapan çetenin paraları Ankara pavyonlarında harcadığı ortaya çıktı. Polisin 17 ildeki eşzamanlı operasyonunda toplam 40 kişi gözaltına alındı.
"YABANCILARA SATACAĞIZ"
Yapılan incelemede, devremülk sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini çalan çete üyeleri, kurdukları çağrı merkezleri üzerinden bu kişilere ulaştı. Çete adına çalışan kadınlar, devremülk sahiplerini arayarak, "Devremülklerinizi yabancı yatırımcılara yüksek fiyattan satacağız" diyerek görüşmeye davet etti.
Ardından bu kişileri kısa süreli kiraladıkları lüks ofislerde ağırladılar. Devremülk satışının yapılabilmesi için reklam-ilan vereceklerini belirtip bu kişilerden 20 ila 50 bin lira arasında para aldılar. Aldıkları vekâletnamelerle devremülkleri satıp paralarını vermediler.
Mağdurları ağlarına düşürmek için kadınları kullanan çetenin genç, fiziği düzgün kadınlardan "Kedicikler" grubunu oluşturduğu öğrenildi. Ulaştıkları erkeklere yakınlık gösteren çete üyesi kadınlar, bu yöntemle çok sayıda kişinin çete tarafından dolandırılmasını sağladı.
OYUNA BÖYLE GELDİLER
Kadınlar ofiste ağırladıkları Devremülk sahiplerine ilgi gösterip oyalarken, çetenin onlar adına internet bankacılığı üzerinden krediler çektiği de belirlendi. Çetenin kadınları nasıl kullandığı elle yazdıkları notlara da yansıdı. Polis tarafından ele geçirilen notlarda, "3 defa (parası) alındı, 4 mülkü var. 1 tane kaldı. Burcu'ya âşık, tekrar alınır" ve başka bir kişi için ise "Bu kişi biraz saf, kızlar ilgi göstersin, tamamdır" dedikleri görüldü. Kedicik grubundaki kadınlardan 7'si gözaltına alınırken, 13'ünün ise ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre; Birçok paravan şirket kuran çetenin, Dolandırıcılık paralarını önce bu şirketlerin hesabına aktardığı, kısa süre içerisinde ise paraları 3'üncü kişilerin hesabına aktararak çektiği belirlendi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde çetenin yaklaşık 50 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.
PARALARI PAVYONDA YEDİLER
Çetenin dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla lüks bir hayat sürdükleri ortaya çıktı. Çete liderlerinin, pavyonlarda kadınlarla âlem yapıp eğlenmeleri de takibe takıldı. Şüphelilerin pavyonlarda eğlenmeleri ve lüks yaşantılarını gösteren fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi. Dosyaya giren fotoğraflardan biri de çete liderlerinden Efekan G.'nin, tutuklu Adnan Oktar gibi masada oturup, "Kedicikler" dediği kızların etrafından toplanıp dans etmesi.
Ele geçirilen bir video da ise "Hocam maşallah, inşallah" diyerek kendisine selam veren kızlara, Efekan G.'nin "Kediciklerim" diye takılması dikkat çekiyor. Başka bir fotoğrafta ise Efekan G. "revü" kızlarıyla dans ederken görülüyor.
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