Paraları pavyonda yiyen çete üyelerine operasyon! 17 ilde 40 gözaltı

OYUNA BÖYLE GELDİLER

Kadınlar ofiste ağırladıkları Devremülk sahiplerine ilgi gösterip oyalarken, çetenin onlar adına internet bankacılığı üzerinden krediler çektiği de belirlendi. Çetenin kadınları nasıl kullandığı elle yazdıkları notlara da yansıdı. Polis tarafından ele geçirilen notlarda, "3 defa (parası) alındı, 4 mülkü var. 1 tane kaldı. Burcu'ya âşık, tekrar alınır" ve başka bir kişi için ise "Bu kişi biraz saf, kızlar ilgi göstersin, tamamdır" dedikleri görüldü. Kedicik grubundaki kadınlardan 7'si gözaltına alınırken, 13'ünün ise ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.