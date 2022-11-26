Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Düzce depremiyle ilgili açıklama: 181 yapı yıkılacak
Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki deprem sonrası 181 yapının ağır hasarlı olduğunu belirlediklerini, bunları yıkarak güvenli konutlar inşa edeceklerini açıkladı. Öte yandan Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi'nin yıkılmasına başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
DÜZCE'DE DEPREMDE HASAR GÖREN SARIDERE KÖYÜ CAMİSİ YIKILIYOR
Düzce'de 5,9'luk depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin 24 Kasım'da yıkım kararı almasının ardından iş makineleriyle köye geldi.
Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak kubbenin yıkımını gerçekleştirdi.
Sarıdere köyü sakinlerinden Hüseyin Araç, gazetecilere, 1987 yılında yapılan caminin iki deprem gördüğünü söyledi.
Sonrasında camide güçlendirme çalışmaları yapıldığını anlatan Araç, buna rağmen caminin bu depreme dayanamayarak ağır hasar aldığını kaydetti.
Araç, "Yıkılan caminin yenisi yapılacak. Çocuklarımızı bu camideki Kur'an kursuna göndermiştik, vakit ve cuma namazlarında geliyorduk. Güzel anılarımızın olduğu bir camiydi." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, önceki gün hasar tespit çalışmalarının ardından kolon ve kirişlerinde hasar olan Sarıdere Köyü Camisi'nin yıkılmasına karar vermiş, ibadete kapatılan caminin içinde sağlam kalan eşyalar, vatandaşların yardımıyla boşaltılmıştı.
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