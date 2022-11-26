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Son dakika: 5,9'luk depremin yaşandığı Düzce'de eğitime bir hafta ara! Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Son dakika: 5,9’luk depremin yaşandığı Düzce’de eğitime bir hafta ara! Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Son dakika haberi... Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından okulların bir hafta tatil edildiği açıklandı. Peki okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı.

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