İsmini duyanlar kulaklarına inanamıyor! Türkiye’de tek

Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, "Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler. Annem ve babam da bana 'Enson' adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş" dedi.