İstanbul’da eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız’ı katletti! Katilin savunması ‘pes’ dedirtti

"KENDİME GELDİĞİMDE CEZAEVİNDEYDİM"



Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Oktay Dönmez, "Bizim tanışmamızdan itibaren ben 4 buçuk yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bomba imha uzmanı olarak çalıştım. Bu sürede evlenme niyetim yoktu. Ufak bir davadan dolayı avukatımdan memnun değildim. Bu süreçte Dilara'yla tanıştım. O sırada ben kuzey ırakta görevdeydim. Kendisiyle konuşmalarımız oldu. Bana çok yakın geldi. Ben 3 ay terör bölgesinde kaldım. Psikolojim zaten iyi değildi. Kendisine maddi manevi destek olacağımı söyledim. Bana evlilikten bahsetti. 1 Eylül'de Türkiye'ye geldim. İzmir'de beni karşıladı. Bir hafta İzmir'de vakit geçirdik. Ben senden hoşlandım evlenelim dedi. Bende emin misin? ben doğuya gidiyorum, sen avukatsın. Daha sonra biz İstanbul'a geldik yüzük falan aldık. Aileler tanıştı. Dilara'nın eski kocası bize musallat olmaya başladı. Bende arayıp uyardım, bizi rahatsız etme diye. O ara sallantılı bir dönem yaşadık. Beni istemiyorsan bu iş bitsin dedim. Sonra iletişimimiz koptu zaten. Aralık ayında İstanbul'daydım ve benim psikolojimi çok yıprattı. Ben o sıra Dilara'nın evinde kaldım. Sonra kendisi geldi. Karnım aç yemek yiyelim dedi. Dışarı çıkmak istedi. Dışarıya yemeğe çıktık. Yemek yedik, tatlı yedik aramızda kötü hiç bir şey yoktu. Bir anda karşıma 3 tane adam dikildi. 'Sende silah varmış bizde dolu geldik' dediler. Ben o an ayvayı yedim dedim. O gelen kişiler ortalığı karıştırdı. Bir baktım polisler geldi. Üstüme doğru bu adamlar yürüyünce bende silahı çektim. Amacım havaya ateş etmekti. Onlar üstüme atlayınca silah patladı. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde cezaevindeydim. Kötü niyetli biri olsam İstanbul'un her yeri dağ orman. Gider orada bir yerde öldürürdüm" dedi.