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THY pilotundan alkışlanacak hareket! Kuş sürüsüne çarpmamak için...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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THY pilotundan alkışlanacak hareket! Kuş sürüsüne çarpmamak için...

THY uçağı, Adana Havalimanında  inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkınca pilot kuşlara çarpmamak için iniş yapmak yerine yeniden havalanarak pisti pas geçti. O anlar kameralara yansıdı.

THY uçağı, Adana Havalimanına iniş yapmak için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın önüne kuş sürüsü çıkınca pilot, kuşlara çarpmamak için iniş yapmak yerine yeniden havalanarak pisti pas geçti.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uçağın daha sonra sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi.

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