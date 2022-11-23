İstanbul’da barajlar alarm veriyor! Son 1 yılın en düşük seviyesi

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şu ana kadar kente verilen su miktarı 985.98 milyon metreküp olurken, günlük ortalama su tüketimi ise 3 milyon 30 metreküp seviyesinde. Diğer yandan İSKİ verilerine göre, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den bu yılın 10 aylık bölümünde 285 milyon metreküp su alındı.