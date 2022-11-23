İstanbul’da barajlar alarm veriyor! Son 1 yılın en düşük seviyesi
İstanbul’da, sonbahar yağışlarının gecikmesiyle barajların doluluk oranı yüzde 35.47 seviyesine düştü. Alibeyköy yüzde 18.51, Kazandere 11.79, Pabuçdere ise 3.38’lik oranla su seviyesi en düşük 3 baraj oldu. Alibeyköy ve Sazlıdere barajlarındaki kuraklığın boyutu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Sonbahar yağışları gerçekleşmeyince İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son 12 ayın en düşük seviyesine geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35.47 olarak ölçüldü. Barajlardaki su oranı 2020'de aynı tarihlerde yüzde 26.34, 2016'da ise 35.17 olarak gerçekleşmişti. Verilere göre kentin bir bölümünde etkili olan yağışlar barajlara yüzde 0.07'lik bir artış getirdi.
Barajlardaki su miktarı Istrancalar'da yüzde 23.72, Terkos'ta yüzde 40.52, Sazlıdere'de yüzde 41.60, Alibeyköy'de yüzde 18.51, Büyükçekmece'de yüzde 42.73, Ömerli'de yüzde 37.04 Darlık'ta yüzde 36.29, Elmalı'da 39.46, Kazandere'de 11.79, Pabuçdere'de 3.38 olarak kaydedildi.
GÜNLÜK TÜKETİM 3 MİLYON M3
İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 308 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.
İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şu ana kadar kente verilen su miktarı 985.98 milyon metreküp olurken, günlük ortalama su tüketimi ise 3 milyon 30 metreküp seviyesinde. Diğer yandan İSKİ verilerine göre, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den bu yılın 10 aylık bölümünde 285 milyon metreküp su alındı.
Barajlardaki doluluk oranı, bugünün tarihi baz alındığında, 2012'de yüzde 46.15, 2013'te yüzde 39.67, 2014'te yüzde 38.12, 2015'te yüzde 64.82, 2016'da yüzde 35.17, 2017'de yüzde 55.36, 2018'de yüzde 48.64, 2019'da yüzde 36.79, 2020'de 26.34, 2021'de 41.77 oldu.
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