23 Kasım 2022, Çarşamba
Düzce depreminin ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi
Gece saat 04.08'de merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne'de hissedildi. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken korkutan depremin ardından ünlü isimlerden peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.
Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:04
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21