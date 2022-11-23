23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Düzce depreminin ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

Düzce depreminin ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

Gece saat 04.08'de merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne'de hissedildi. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken korkutan depremin ardından ünlü isimlerden peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:04
  • 1
  • 21
Düzce depreminin ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

Saat gece 04.08'de merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli tarafından yerin 6.8 kilometre altında olarak kaydedilen deprem başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm çevre illerden hissedildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Düzce depreminin ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

Deprem sonrası ünlü isimlerden destek mesajları yağdı...

  • 3
  • 21
Düzce depreminin ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

DEMET AKALIN

  • 4
  • 21
Düzce depreminin ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

HAKAN URAL

  • 5
  • 21
Düzce depreminin ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

ASLI HÜNEL