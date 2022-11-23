İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA: Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Düzce depremi 24 Kasım İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

İstanbul'da okullar tatil edildi mi, sorusu Düzce depremi sonrası araştırılmaya başlandı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen deprem sonrası bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Depremi en çok hisseden iller arasında yer alan İstanbul'da ise okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Düzce depremi sonrası 24 Kasım Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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