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Haberler Galeri İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA: Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Düzce depremi 24 Kasım İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA: Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Düzce depremi 24 Kasım İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

İstanbul'da okullar tatil edildi mi, sorusu Düzce depremi sonrası araştırılmaya başlandı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen deprem sonrası bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Depremi en çok hisseden iller arasında yer alan İstanbul'da ise okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Düzce depremi sonrası 24 Kasım Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:13
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İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA: Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Düzce depremi 24 Kasım İstanbul’da okullar tatil edildi mi?

İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Bu gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki Düzce depremini en çok hisseden iller arasında İstanbul yer alıyor. Büyük panik yaşayan İstanbul halkı, yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Düzce depremi 24 Kasım İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA: Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Düzce depremi 24 Kasım İstanbul’da okullar tatil edildi mi?

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul'da bugün ve yarın okullar tatil edilmedi. İstanbul Valiliği tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

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İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA: Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Düzce depremi 24 Kasım İstanbul’da okullar tatil edildi mi?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA: Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Düzce depremi 24 Kasım İstanbul’da okullar tatil edildi mi?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.

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İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA: Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Düzce depremi 24 Kasım İstanbul’da okullar tatil edildi mi?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler 16 Haziran'da yaz tatiline girecek.