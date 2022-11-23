İstanbul’da dün gece deprem mi oldu? 23 Kasım İstanbul’da hissedilen deprem nerede oldu? Merkez üssü ve şiddeti...

İstanbul'da dün gece deprem mi oldu? sorusu, merkez üssü Düzce olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. Düzce depremini en çok hisseden iller arasında bulunan İstanbul'da herhangi bir deprem olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, İstanbul'da dün gece deprem mi oldu? 23 Kasım İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu? İşte haberin detayları...

İSTANBUL'DA DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

Hemen şunu belirtelim ki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde herhangi bir İstanbul'da kaydedilen deprem bulunmuyor. Gece saat 04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul genelinde büyük panik yarattı.

AFAD, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 106 artçı deprem yaşandığı bildirildi.