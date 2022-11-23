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İstanbul'da dün gece deprem mi oldu? 23 Kasım İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu? Merkez üssü ve şiddeti...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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İstanbul’da dün gece deprem mi oldu? 23 Kasım İstanbul’da hissedilen deprem nerede oldu? Merkez üssü ve şiddeti...

Dün gece İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Düzce olarak açıklandı. Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 106 artçı yaşandı. Bu gelişmelerin ardından dün gece merkez üssü İstanbul olan bir deprem olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da dün gece deprem mi oldu? 23 Kasım İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu? İşte son gelişmeler...

İstanbul'da dün gece deprem mi oldu? sorusu, merkez üssü Düzce olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. Düzce depremini en çok hisseden iller arasında bulunan İstanbul'da herhangi bir deprem olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, İstanbul'da dün gece deprem mi oldu? 23 Kasım İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu? İşte haberin detayları...

İSTANBUL'DA DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

Hemen şunu belirtelim ki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde herhangi bir İstanbul'da kaydedilen deprem bulunmuyor. Gece saat 04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul genelinde büyük panik yarattı.

AFAD, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 106 artçı deprem yaşandığı bildirildi.

AFAD'DAN DÜZCE DEPREMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabaha karşı 04:08'de Gölyaka (Düzce) da meydana gelen Mw 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra saat 09:30 itibarıyla büyüklükleri 0.9 ile 4.3 arasında değişen 106 adet artçı deprem meydana gelmiştir.

Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara girilmemesi önemle rica olunur."

DÜZCE DEPREMİ, AFAD MERKEZİNDEN KOORDİNE EDİLİYOR

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması ve anlık müdahale için yürütülen faaliyetler, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezinden yürütülüyor.

Ankara'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde, depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili ekiplerin dahil olduğu 25 çalışma grubu görev alıyor.

24 saat esasın göre hizmet veren çalışma grupları, sahadaki personelle irtibat halinde, deprem bölgesindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik faaliyet yürütüyor.

Koordinasyon Merkezindeki yetkililer, ihtiyaçlara göre yönlendirme yapıyor, bölgeden anlık görüntüler bu merkeze iletiliyor.

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