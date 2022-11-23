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Evde deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzeme listesi... Evde nerede durmalı?

23 Kasım Çarşamba günü sabah 4:08'de meydana gelen Düzce depreminin ardından deprem çantasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Vatandaşlar arama motorlarında, "Evde deprem çantası nasıl hazırlanır?", "AFAD deprem çantasında neler olmalı" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte deprem çantası malzeme listesi...

Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:10
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Evde deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzeme listesi... Evde nerede durmalı?

Deprem çantasında olması gerekenler merak konusu oldu. Yaşanan 6.0 büyüklüğündeki Düzce depreminin ardından vatandaşlar deprem anında en önemli şeylerden biri olan deprem çantası ile ilgili detayalrı öğrenmeye çalışıyorlar. Peki Evde deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantasında neler olmalı?

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Evde deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzeme listesi... Evde nerede durmalı?

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir.

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Evde deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzeme listesi... Evde nerede durmalı?

Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

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Evde deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzeme listesi... Evde nerede durmalı?

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz.

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Evde deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzeme listesi... Evde nerede durmalı?

Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.