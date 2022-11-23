Evde deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzeme listesi... Evde nerede durmalı?

Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.