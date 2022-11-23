23 Kasım 2022, Çarşamba
Evde deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzeme listesi... Evde nerede durmalı?
23 Kasım Çarşamba günü sabah 4:08'de meydana gelen Düzce depreminin ardından deprem çantasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Vatandaşlar arama motorlarında, "Evde deprem çantası nasıl hazırlanır?", "AFAD deprem çantasında neler olmalı" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte deprem çantası malzeme listesi...
Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:10
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