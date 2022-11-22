22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstiklal saldırısında kızını kaybeden babadan TSK'ya teşekkür: Mermilerin üzerinde kızımın ismini gördüm mutlu oldum

İstiklal saldırısında kızını kaybeden babadan TSK'ya teşekkür: Mermilerin üzerinde kızımın ismini gördüm mutlu oldum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
ABONE OL
İstiklal saldırısında kızını kaybeden babadan TSK’ya teşekkür: Mermilerin üzerinde kızımın ismini gördüm mutlu oldum

İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar’ın babası Nurettin Uçar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu operasyonu Pençe Kılıç değil Pençe Yağmur ve Ecrin Operasyonu olarak yüreğimde taşıyorum" dedi.

İstiklal Caddesinde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Patlamada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın babası Nurettin Uçar, duygularını anlatarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.



"MERMİLERİN ÜZERİNDE KIZIMIN İSMİNİ GÖRDÜM MUTLU OLDUM, KANLARI YERDE KALMADI"
Pençe Kılıç operasyonunda mermilerin üzerinde kızının isminin yazıldığını görünce çok mutlu olduğunu söyleyen Nurettin Uçar, "Hüzünlüyüz, dertliyiz yani yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor.

Bu yalnızca benle veya benim evladımla alakalı bir şey değil, orada patlamada şehit düşen herkes bizim canımız ciğerimiz. Pençe kılıç operasyonu gece haber bültenlerine düştüğünde yeğenlerim görmüşler, bana da gösterdiler. Mermilerde kızımın ismini gördüm. Çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki anlatamam bunu. Ecrin'in ve kızımın isimlerini orada görünce çok mutlu oldum. Oradaki canların kanı yerde kalmadı" dedi.



"TERÖRİZMİN MİLLİYETİ YOKTUR, BUNLAR MİLLİYETSİZ. BUNLAR KORKAK, CESARETSİZLER"
Devletin üç beş çapulcuya meydan bırakmayacağını söyleyen Uçar, "Zaten devletimizin gücü ortada. Bizim devletimiz üç beş çapulcuya meydan verecek durumda değil. Millet olarak da çok güçlüyüz ve her zaman devletimizin yanındayız. Devletimiz bizim yanımızda olduğu sürece biz zaten bir bütün olmak zorundayız. Ben bu operasyonların devam etmesini istiyorum, bunlar başlarını kaldıramasınlar istiyorum. Orada hangi güç varsa biz onlardan daha güçlü daha kuvvetliyiz. Bu topraklara biz kanımızı döktük, adımızı kılıçlarla kazıdık. Terörizmin milliyeti yoktur, bunlar milliyetsiz. Bunlar korkak, cesaretsizler. Türkiye Cumhuriyeti Türküyle Kürdüyle Çerkeziyle bir bütündür. O yüzden Kürt kardeşlerimizi bu meclisteki HDP denilen şirretler asla temsil edemez.

Onların amaçları belli. Onların çocukları en güzel yerlerde okuyor, neden hiç onların çocukları ölmüyor? Niye hiç kendi çocuklarını kullanmıyorlar eylemlerde. Neden Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kullanıyorlar? Hani, nerede halkların kardeşliği? O yüzden Kürt kardeşlerimizin bu siyasi oluşuma karşı çok dikkatli olması gerekir. Onların çocuklarıyla bizim çocuklarımızı karşı karşıya getirip bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar. Dış güçlerin istediklerine cevap vermiş oluyorlar. Buna müsaade etmeyelim" diye konuştu.



"PENÇE KILIÇ DEĞİL, PENÇE YAĞMUR VE ECRİN OPERASYONU"
Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ettiğini söyleyen baba Uçar, "Biz bu operasyonların devam etmesini istiyoruz. Gerekirse Kandil sönmeli. Operasyonu görmek benim için müthiş bir duyguydu. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu operasyonu Pençe Kılıç değil Pençe Yağmur ve Ecrin Operasyonu olarak yüreğimde taşıyorum. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir gün bunların sonunun geleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Taksim’deki saldırıda ölen Yağmur okulunda anıldı TAKSİM'DEKİ SALDIRIDA ÖLEN YAĞMUR OKULUNDA ANILDI
Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in ifadesi ortaya çıktı TAKSİM BOMBACISI AHLAM ALBASHİR'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İstiklal Caddesi’ndeki saldırı ile ilgili yeni detay! İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SALDIRI İLE İLGİLİ YENİ DETAY!
Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünya basınında! PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKATI DÜNYA BASININDA!
Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! TERÖRİSTLERİN WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA