İstiklal saldırısında kızını kaybeden babadan TSK’ya teşekkür: Mermilerin üzerinde kızımın ismini gördüm mutlu oldum





"TERÖRİZMİN MİLLİYETİ YOKTUR, BUNLAR MİLLİYETSİZ. BUNLAR KORKAK, CESARETSİZLER"

Devletin üç beş çapulcuya meydan bırakmayacağını söyleyen Uçar, "Zaten devletimizin gücü ortada. Bizim devletimiz üç beş çapulcuya meydan verecek durumda değil. Millet olarak da çok güçlüyüz ve her zaman devletimizin yanındayız. Devletimiz bizim yanımızda olduğu sürece biz zaten bir bütün olmak zorundayız. Ben bu operasyonların devam etmesini istiyorum, bunlar başlarını kaldıramasınlar istiyorum. Orada hangi güç varsa biz onlardan daha güçlü daha kuvvetliyiz. Bu topraklara biz kanımızı döktük, adımızı kılıçlarla kazıdık. Terörizmin milliyeti yoktur, bunlar milliyetsiz. Bunlar korkak, cesaretsizler. Türkiye Cumhuriyeti Türküyle Kürdüyle Çerkeziyle bir bütündür. O yüzden Kürt kardeşlerimizi bu meclisteki HDP denilen şirretler asla temsil edemez.