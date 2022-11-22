Mersin’de başıboş köpek dehşeti! Ağıldaki keçileri telef ettiler

"10 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Hayvanları telef olan Abdullah Kızıl,"5 tane damızlık hayvanımız var idi 4 tanesi bu halde biri kayıp. Buraya hayvanlara bakmaya geldiğimizde 3 tane sokak köpeği içindeydi. 4 tanesi gebeydi biride teke zaten. Şuan zararım 10 bin lira civarında. Mersin Büyükşehir Mut ilçe koordinasyon şubesine vardım biz ilgilenmiyoruz dediler. Kayıp hayvanımı arıyorum bulamadım" dedi.