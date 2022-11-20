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Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünya basınında! Türkiye alçaklardan İstiklal saldırısının intikamını alıyor
Son dakika haberine göre Bir hafta önce meydana gelen İstiklal saldırısının acısı tazeyken, Milli Savunma Bakanlığı gece vakti yaptığı bir duyuruyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığını ve yapılan hain saldırının hesabının sorulduğunu ifade etti. Harekattan son dakika haberleri gelmeye devam ederken gelişmeler dünya basınında da geniş yankı buldu.
Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:08Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 11:16