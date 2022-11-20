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Haberler Galeri Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünya basınında! Türkiye alçaklardan İstiklal saldırısının intikamını alıyor

Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünya basınında! Türkiye alçaklardan İstiklal saldırısının intikamını alıyor

Son dakika haberine göre Bir hafta önce meydana gelen İstiklal saldırısının acısı tazeyken, Milli Savunma Bakanlığı gece vakti yaptığı bir duyuruyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığını ve yapılan hain saldırının hesabının sorulduğunu ifade etti. Harekattan son dakika haberleri gelmeye devam ederken gelişmeler dünya basınında da geniş yankı buldu.

Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 11:16
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Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünya basınında! Türkiye alçaklardan İstiklal saldırısının intikamını alıyor

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının intikamı için Türkiye harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri gece vakti Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine hava harekatı düzenledi. Alınan bilgilere göre Diyarbakır'dan kalkan F-16, Sincar ve Kandil ile bazı noktalara başlatılan harekatta terör örgütü PKK hedefleri birer birer vuruldu.

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Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünya basınında! Türkiye alçaklardan İstiklal saldırısının intikamını alıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekatı şu sözlerle duyurdu:

"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir."

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Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünya basınında! Türkiye alçaklardan İstiklal saldırısının intikamını alıyor

Bu duruma eş zamanlı olarak Türk savaş uçakları eş zamanlı olarak Ayn-el Arab hattı başta olmak üzere Tel-Rıfat ve çevresinde bulunan Ayn Dakna, Marenez ve Minag hava üssündeki PKK'lı teröristleri vurdu.

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Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünya basınında! Türkiye alçaklardan İstiklal saldırısının intikamını alıyor

Uçakların vurduğu noktalarda şiddetli patlamaların olduğu belirtildi. Aralarında sözde yönetici kadrosunda olan çok sayıda teröristin bulunduğu da alınan bilgiler arasında.

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Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünya basınında! Türkiye alçaklardan İstiklal saldırısının intikamını alıyor

Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünyanın da ilgisini çekerken, NATO'ya girmek için Türkiye'nin şartlarını kabul eden İsveç basını haberi manşetten gördü. "Hesap günü geldi" yorumuyla duyurulan haberde "Türkiye hava saldırılarıyla intikam alıyor" denildi.