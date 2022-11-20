İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı! Kırmızı gülün gizemi...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.13 sıralarında gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 101 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bir ayrıntıya daha SABAH ulaştı.