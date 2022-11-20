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İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı! Kırmızı gülün gizemi...

Son dakika haberine göre Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Saldırı sonrası kaçarken ve saldırı öncesi keşif esnasında elinde bulunan kırmızı gülleri dikkat çekmemek için satın aldığı suç ortağı firari Bilal Hassan'ın da "Kırmızı gül" ile bağı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 11:40
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İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı! Kırmızı gülün gizemi...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.13 sıralarında gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 101 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bir ayrıntıya daha SABAH ulaştı.

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İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı! Kırmızı gülün gizemi...

Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) saldırı sonrası kaçarken ve saldırı öncesi keşif esnasında elinde bulunan kırmızı gülleri dikkat çekmemek için satın aldığı ve taşıdığı ortaya çıkmıştı.

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İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı! Kırmızı gülün gizemi...

Ahlam Albashir'in "Evli Çift" süsü vererek 27 Temmuz 2022 tarihinde yasa dışı yollardan sahte evlilik cüzdanıyla İstanbul'a geldiği sahte kocası ve suç ortağı firari Bilal Hassan'ın da "Kırmızı Gül" ile bağı olduğunu gösteren bir detaya SABAH ulaştı.

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İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı! Kırmızı gülün gizemi...

TERÖRİSTİN SURİYE PASAPORTU ORİJİNAL…

Bombayı terörist Ahlam Albashir'e temin eden kişi olduğu iddia edilen ve terör saldırısından sonra göçmen kaçakçısı Ammar Jarkas tarafından götürüldüğü Edirne üzerinden Bulgaristan'a kaçtığı iddia edilen terör saldırısının kilit ismi firari Bilal Hassan'ın WhatsApp profilinde de bir adet "Kırmızı Gül" fotoğrafı bulunuyor.

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İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı! Kırmızı gülün gizemi...

İbrahim El Cisri isimli kişi adına açılmış olan fakat Bilal Hassan'ın kullandığı değerlendirilen söz konusu telefon hattının WhatsApp profilindeki "Hakkımda" bölümüne 13 Temmuz 2022 tarihinde bir "Kırmızı Gül" ve bir "Kalp" emojilerinin konulduğu da görülüyor.