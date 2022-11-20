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İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı! Kırmızı gülün gizemi...
Son dakika haberine göre Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Saldırı sonrası kaçarken ve saldırı öncesi keşif esnasında elinde bulunan kırmızı gülleri dikkat çekmemek için satın aldığı suç ortağı firari Bilal Hassan'ın da "Kırmızı gül" ile bağı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:40Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 11:40