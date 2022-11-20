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Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İstiklal saldırısında flaş gelişme

Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı. İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışmalarda teröristlerin hain saldırının öncesi ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmaları tespit edildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 07:28
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Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İstiklal saldırısında flaş gelişme

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İstiklal saldırısında flaş gelişme

İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışmalarda teröristlerin hain saldırının öncesi ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmaları tespit edildi.

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Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İstiklal saldırısında flaş gelişme

TERÖRİSTE "ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİR" TALİMATI

Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği tespit edildi.

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Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İstiklal saldırısında flaş gelişme

PATLAMA SONRASI GELEN MESAJ: 'BU O'

Ammar Jarkas'ın telefonunda ayrıca Halil M. adlı bir kişiyle yazışmada dikkat çekti. Jarkas'ın, terörist Albashir'in kaçarken çekilen fotoğrafını daire içine alarak 'Bu o' dediği, Halil M.'nin ise; "Allah için beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver." yazdığı görüldü.

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Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İstiklal saldırısında flaş gelişme

KORSAN TAKSİCİYLE YAZIŞMIŞ

Terörist Albhasir'ın gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacığım bana durumun hakkında bilgi ver" şeklinde yanıt verdiği görüldü.