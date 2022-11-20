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Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İstiklal saldırısında flaş gelişme
Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı. İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışmalarda teröristlerin hain saldırının öncesi ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmaları tespit edildi.
Giriş Tarihi: 20.11.2022 07:28Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 07:28