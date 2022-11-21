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İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıda hayatını kaybeden Yağmur için okulunda anma töreni! Arkadaşları sırasına çiçekler bıraktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıda hayatını kaybeden Yağmur için okulunda anma töreni! Arkadaşları sırasına çiçekler bıraktı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar için okulunda tören düzenlendi. Uçar için gözyaşı döken arkadaşları, sırasına çiçek bıraktı.

Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'ne gitmişti. Terör saldırısında anne ve kızı hayatını kaybetti.

Okulların ara tatilinin bitmesiyle Yağmur Uçar'ın öğrenim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Törene öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Bağcılar İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz katıldı.

Okul bahçesindeki törende konuşmaların ardından, Yağmur Uçar'ın 10-A sınıfındaki sırası çiçekle süslendi.

İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Yağmur'un sırasının önüne oturarak sınıf arkadaşları ile dua etti.

Sınıf arkadaşları Yağmur Uçar'ın fotoğrafını yakalarına taktı.

Törende arkadaşları Yağmur için ağladı.

Yağmur Uçar'ın sınıfın olduğu katta, Uçar'ın fotoğraflarının olduğu pano yapıldı.

Okuldaki salonun konferans salonuna Yağmur'un ismi verildi.

Yağmur'un okul arkadaşları Yağmur'un anısına sınıflarında pano hazırladı.

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