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Diyarbakır'da esrar ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Diyarbakır’da esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da narkotik polisleri tarafından kovalamaca sonucu durdurulan araçta 34 paket halinde 21 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince dün farklı illere yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen araç kovalama sonucunda yakalandı.

Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada 34 paket halinde 21 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ç, sevk edildiği mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

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