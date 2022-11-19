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İstanbul boğazı gemi trafiğine açıldı: Arıza yapan gemi Ahırkapı'ya çekildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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İstanbul boğazı gemi trafiğine açıldı: Arıza yapan gemi Ahırkapı’ya çekildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kandilli açıklarında konteyner gemisi makine arızası verdi. Kıyı Emniyeti kurtarma ekipleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı. Yaklaşık 50 dakika süren çalışmaların ardından, gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan açıldı. Öte taraftan arıza yapan gemi Ahırkapı'ya çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

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Ambarlı'dan Rusya'nın Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ait römorkörler refakatiyle Ahırkapı'ya çekildi.

Yaklaşık 50 dakika süren çalışmaların ardından, gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan açıldı.

Gemi römorkörler refakatinde Küçükçekmece Demir Bölgesine emniyetle demirletildi.

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