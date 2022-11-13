Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iftirasına terör örgütü KCK’nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu’dan skandal destek

6'lı masada adı geçmese de HDP ile 2019 yerel seçimlerinde girdiği ittifak ve devamında ise 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda sıkı pazarlığa giren CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nı hedef almış ve cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçlamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İFTİRASI TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SEVİNDİRDİ

HDP ve PKK'nın ağzı ile konuşan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin rotasını işaret eden skandal bir açıklama da sözde Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi Mustafa Karasu'dan geldi.