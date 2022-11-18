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Manisa’da eşinin annesi ile kardeşini öldüren koca aranıyor

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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Manisa’da eşinin annesi ile kardeşini öldüren koca aranıyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde vahşet yaşandı. Kendisini terk eden eşi Ömür Güçlüer'i ikna etmek için gittiği kayınpederinin evinde pompalı tüfekle 63 yaşındaki kayınvalidesi Nergis Güçlüer ve 38 yaşındaki kayınbiraderi Kemal Güçlüer'i katleden 46 yaşındaki  Salih Güçlüer'in yakalanması için çalışmalar devam ederken, evin duvarları ile kapısındaki saçma izleri gözden kaçmadı.

Olay, Geçen akşam saat 18.30 sularında Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Dilek köyünde gerçekleşti. 10 senelik evli, 2 çocuk annesi Ömür Güçlüer, öğle sularında eşi Salih Güçlüer ile tartıştıktan sonra babası Veysel Güçlüer'in evine gitti.

Alkollü olduğu belirtilen Salih Güçlüer de akşam saatlerinde eşiyle konuşmak için aynı zamanda akrabası olan kayınpederinin evine geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Eşiyle görüşmesine izin verilmeyen Salih Güçlüer, yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle evin balkonundaki kayınbiraderi Kemal Güçlüer'e ateş etti.

ANNE İLE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Daha sonra eve giren Salih Güçlüer, kapının arkasında duran kayınvalidesi Nergis Güçlüer'i de vurdu. Nergis Güçlüer ile oğlu Kemal Güçlüer kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Firari şüpheli hala aranırken, anne ile oğlunun cenazeleri bugün toprağa verildi.

Öte yandan saçmaların isabet ettiği evin duvarları ve kapısındaki izler dikkat çekti.

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