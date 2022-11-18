Manisa’da eşinin annesi ile kardeşini öldüren koca aranıyor

Alkollü olduğu belirtilen Salih Güçlüer de akşam saatlerinde eşiyle konuşmak için aynı zamanda akrabası olan kayınpederinin evine geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Eşiyle görüşmesine izin verilmeyen Salih Güçlüer, yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle evin balkonundaki kayınbiraderi Kemal Güçlüer'e ateş etti.