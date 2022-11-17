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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Valiz çubuklarına gizlenmiş halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: Valiz çubuklarına gizlenmiş halde bulundu

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda valiz demir çubuklarına gizlenmiş 980 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda NARKOKİM ekiplerince Cancun'dan (Meksika) İstanbul'a gelen ve sonrasında Kopenhag'a devam edecek uçaktaki eşyalarda risk analizi kapsamında arama gerçekleştirildi. Arama sırasında narkotik dedektör köpekleri, bir valize aşırı tepki gösterdi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen ve X-Ray taramasından geçirilen valiz, bagaj alım kısmına yönlendirildi. Olayla eşzamanlı olarak şüpheli görülen kişinin bilgisi, transit aktarma merkezindeki ekiplere bildirildi.

İncelemede, valizlerinin çekçek demirlerinin içine gizlenmiş toplam 980 gram kokain ele geçirildi.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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