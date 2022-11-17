İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: Valiz çubuklarına gizlenmiş halde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda NARKOKİM ekiplerince Cancun'dan (Meksika) İstanbul'a gelen ve sonrasında Kopenhag'a devam edecek uçaktaki eşyalarda risk analizi kapsamında arama gerçekleştirildi. Arama sırasında narkotik dedektör köpekleri, bir valize aşırı tepki gösterdi.