MHP'li Semih Yalçın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki tavrını değerlendirdi: Uyuşturucu mafyasının elebaşı edasıyla konuşuyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlardaki tutumuna sert ifadelerle yüklendi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yalçın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki çıkışlarıysa ayrı komedi. Kamuoyunu uyuşturmak için narkosiyaset peşinde. Bir siyasi parti genel başkanından çok, uyuşturucu mafyasının elebaşı edasıyla konuşuyor. Herkesi, her kesimi hatta devleti tehdit ediyor, asıp kesiyor. Dahası, Türk seçmenine Batılı başkentlerden parmak sallıyor. Uzunca bir süredir mafya usulü siyaset tarzını tercih eden Kemal Bey'e bundan böyle Narko Kemal diyelim. Bu duruma Halk TV'nin çok mu üzülür acaba?" dedi.