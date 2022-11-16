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Haberler Galeri MHP'li Semih Yalçın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki tavrını değerlendirdi: Uyuşturucu mafyasının elebaşı edasıyla konuşuyor

MHP'li Semih Yalçın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki tavrını değerlendirdi: Uyuşturucu mafyasının elebaşı edasıyla konuşuyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlardaki tutumuna sert ifadelerle yüklendi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yalçın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki çıkışlarıysa ayrı komedi. Kamuoyunu uyuşturmak için narkosiyaset peşinde. Bir siyasi parti genel başkanından çok, uyuşturucu mafyasının elebaşı edasıyla konuşuyor. Herkesi, her kesimi hatta devleti tehdit ediyor, asıp kesiyor. Dahası, Türk seçmenine Batılı başkentlerden parmak sallıyor. Uzunca bir süredir mafya usulü siyaset tarzını tercih eden Kemal Bey'e bundan böyle Narko Kemal diyelim. Bu duruma Halk TV'nin çok mu üzülür acaba?" dedi.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 12:31
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MHP’li Semih Yalçın Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki tavrını değerlendirdi: Uyuşturucu mafyasının elebaşı edasıyla konuşuyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler peş peşe geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MHP’li Semih Yalçın Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki tavrını değerlendirdi: Uyuşturucu mafyasının elebaşı edasıyla konuşuyor

Twitter hesabından paylaşımda bulunan MHP'li Yalçın şu ifadelere yer verdi:

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MHP’li Semih Yalçın Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki tavrını değerlendirdi: Uyuşturucu mafyasının elebaşı edasıyla konuşuyor

1- An itibariyle Halk tv dört sefil mahluku ekranlarına çıkarmış partimize ve genel başkanımıza saldırtıyor. Ağızlarından salyalar akıyor. Birisi de Çömez denen devşirilmiş, çürümüş, kokuşmuş oyun uşağı.

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MHP’li Semih Yalçın Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki tavrını değerlendirdi: Uyuşturucu mafyasının elebaşı edasıyla konuşuyor

2- Anayasa değişikliği için mutabakat arayışları konusunda Cumhur İttifakında anlaşmazlık ve bunalım umanlar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ters köşeye yatırılınca, asıl siyasi kavga ve kriz zillet cephesinde çıktı.

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MHP’li Semih Yalçın Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki tavrını değerlendirdi: Uyuşturucu mafyasının elebaşı edasıyla konuşuyor

3- Altılı mızıkacıların en mızıkçısı İP, Ak Parti yetkililerinin parlamentoda HDP grubuna yaptığı ziyareti eleştirerek gizli ortaklarını açığa düşürdü. Bunun üzerine kaprise kapılan HDP sözcüleri, İP'e oldukça sert sözlerle hücum ettiler.