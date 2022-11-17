İstiklal Caddesi'de bombalı saldırı düzenleyen teröristin ifadesinde çarpıcı detay: Çantadakini uyuşturucu sandım yumuşak bir şey vardı
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı. YPG'li olduğunu söyleyen terörist Türkiye'ye gitmesi için tehdit edildiğini belirtti. Albashır ayrıca patlama öncesi Taksim'e üç kez gittiğini söylerken, çantanın içindeki bombayı uyuşturucu sandığını ifade etti. İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Albashır, patlama anında parfüm baktığını itiraf ederken "Taksiye bindim, taksici telefonda ne olduğunu gösterince anladım." dedi.
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesinin detayları belli oldu.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin ifadeleri, terör savcılarının bulunduğu 7'nci katta alındı. Saat 11.00 sıralarında başlayan ifade işlemleri için 29 savcı görevlendirildi. Bazı şüpheliler için tercüman ve CMK'dan atanan avukatlar hazır bulundu. Şüpheliler, nezarethaneden polis eşliğinde savcılık katına çıkarıldı.
AHLAM'IN SORGUSU 5 SAAT SÜRDÜ
Şüpheli Ahlam Albashır'ın savcılık sorgusu saat 16.30 sıralarında tamamlandı. Tüm şüphelilerin sorguları ise 17.00 sıralarında bitti. Savcılık şüpheliler ile ilgili tutuklama durumunu değerlendiriyor.
ALBASHIR İFADESİ
Öte yandan Ahlam Albashır'ın savcılık sorgusuna ilişkin detaylar belli oldu. Kimlik sorgusunda 20 yaşında Arap kökenli Müslüman olduğunu belirten Ahlam Albashır'ın 6 kardeş olduklarını ve 3'ü Suriye'deki savaşta öldüğünü söyledi.
"TÜRKİYE'YE GİTMEM İÇİN BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİLER"
YPG'li olduğunu kabul eden Albashır'ın, örgütün kendisinden Türkiye'ye gitmesini istediğini söylediğini belirterek "Ama niye gitmem gerektiğini söylemediler, beni ailemle tehdit ettiler" dedi.
"BOMBA OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Olay günü Bilal ile Taksim'e gittiklerini belirten Ahlam Albashır, çantada bomba olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Albashır, "O geri döndü. Ben oturdum, orada beklerken Hacı kod adlı kişiden telefon geldi. 'Çantayı bırak ordan ayrıl' dedi. Elledim çantayı içindeki yumuşak bir şeydi, üstte cips falan vardı. Altında yumuşak bir şey vardı. Uyuşturucu sandım. Bıraktım. Gitmeye başladım.
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