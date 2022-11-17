İstiklal Caddesi’de bombalı saldırı düzenleyen teröristin ifadesinde çarpıcı detay: Çantadakini uyuşturucu sandım yumuşak bir şey vardı

"BOMBA OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"



Olay günü Bilal ile Taksim'e gittiklerini belirten Ahlam Albashır, çantada bomba olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Albashır, "O geri döndü. Ben oturdum, orada beklerken Hacı kod adlı kişiden telefon geldi. 'Çantayı bırak ordan ayrıl' dedi. Elledim çantayı içindeki yumuşak bir şeydi, üstte cips falan vardı. Altında yumuşak bir şey vardı. Uyuşturucu sandım. Bıraktım. Gitmeye başladım.