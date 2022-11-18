Bursa'da 6 can kaybı olan sahte içki soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı 3'e çıktı
Bursa’da sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan 14 şahıstan 6'sı yaşamını yitirdi. Sahte içkiyi sattığı tespit edilen ve kendisi de içtiği için hastanede tedavi altına alınan 51 yaşındaki Kamil Cihat İşcen, taburcu edildi. Gözaltına alınan İşcen’in tutuklanmasına karar verildi. İşcen ile beraber soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 3 oldu.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra kötüleşen Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kamil Cihat İşcen (51), Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirdi. Fatih U. ile Murat K. taburcu da edildi.
Polisin başlattığı soruşturma kapsamında metil alkolü İzmir'den Bursa'ya gönderdiği tespit edilen Oktay Yücü ile Bursa'da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç, tutuklandı.
TABURCU OLUP TUTUKLANDI
Hastanede tedavi gören 6 kişiden biri olan ve sahte içkiyi satan şüphelilerden olduğu tespit edilen Kamil Cihat İşcen tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Ölenlerden Fuat İşcen'in ağabeyi olan Kamil Cihat İşcen, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İşcen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
5 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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