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Son dakika | Bursa'da sahte içki faciası! Ölü sayısı 3'e yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Son dakika | Bursa’da sahte içki faciası! Ölü sayısı 3’e yükseldi

Son dakika haberi...Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 3' e, hastanede tedavi görinlerin sayısı 11' e yükseldi

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