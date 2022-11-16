Bursa'da sahte içki zehirlenmelerinde can kaybı 4’e yükseldi
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri kuşkusuyla hastaneye kaldırılanlardan 49 yaşındaki Fuat İşcen de yaşamını yitirdi. Can kaybı 4’e yükselirken, 10 kişinin tedavileri devam ediyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde önceki gece sahte içki içtikten sonra kötüleşen Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.
CAN KAYIPLARI ARTIYOR
Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik, Erol Oktay v Necip Cece yaşamını yitirdi.
Fuat İşcen de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Tedavileri süren 10 kişiden 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
2 ZANLI TUTUKLANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zehirlenen kişilerin, sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İşcen ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif Aytaç'tan (45) aldıklarını tespit etti. Metil alkolü ise Oktay Yüce (43) isimli şüphelinin İzmir'den Bursa'ya kargo ile gönderdiği belirlendi.
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