16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da sahte içki zehirlenmelerinde can kaybı 4’e yükseldi

Bursa'da sahte içki zehirlenmelerinde can kaybı 4’e yükseldi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
ABONE OL
Bursa’da sahte içki zehirlenmelerinde can kaybı 4’e yükseldi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri kuşkusuyla hastaneye kaldırılanlardan 49 yaşındaki Fuat İşcen de yaşamını yitirdi. Can kaybı 4’e yükselirken, 10 kişinin tedavileri devam ediyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde önceki gece sahte içki içtikten sonra kötüleşen Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik, Erol Oktay v Necip Cece yaşamını yitirdi.

Fuat İşcen de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tedavileri süren 10 kişiden 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zehirlenen kişilerin, sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İşcen ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif Aytaç'tan (45) aldıklarını tespit etti. Metil alkolü ise Oktay Yüce (43) isimli şüphelinin İzmir'den Bursa'ya kargo ile gönderdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Aytaç ve Yüce, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA