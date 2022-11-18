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Terörün yerini huzura bıraktığı Cudi Dağı etekleri pamuk tarlalarına dönüştü! Genç kızların gelir kaynağı oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Terörün yerini huzura bıraktığı Cudi Dağı etekleri pamuk tarlalarına dönüştü! Genç kızların gelir kaynağı oldu

Şırnak'ta Cudi Dağı’nın etekleri terörün yerini huzura bırakmasıyla pamuk tarlalarına dönüştü. Tarlalardaki pamuk, genç kızların gelir kaynağı oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren çevre köylerden minibüslerle gelen genç kızlar, pamuk hasadına başlıyor.

Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Silopi ilçesinin Cudi Dağı eteklerindeki tarlalarda pamuğun hasadı, yöredeki genç kızların geçim kaynağı oldu.

Cudi Dağı eteklerindeki pamuk tarlalarında sabahın erken saatlerinden itibaren çevre köylerden minibüslerle gelen genç kızlar, pamuk hasadına başlıyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan genç kızlar, evlerinden getirdikleri yemekler ile kahvaltı yaptıktan sonra güneş batana dek tarlada çalışıyor.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, pamuğun 3 ilçede ekildiğini söyledi.

Demirel, "Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde üretimi yapılıyor. 2021 yılında 45 bin dekar alanda üretim gerçekleştirmiştik. 2022 yılında ise 60 bin dekar alanda bir üretim gerçekleştirdik. 2021 yılında 29 bin ton pamuk elde edildi." dedi.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, "2022 yılında ise 39 bin ton elde edilecek. 2022 yılında çiftçilerimize 40 milyona yakın bir destekleme çalışmamız devam etmektedir. İlimizde pamuk üretiminin olması biraz da dışa bağımlılığı düşürdü. Eskiden Şırnak dışarıya göç veren bir ildi. Çukurova'ya gidip çalışırlardı. Bizim şimdi kadın çiftçilerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Burada kadınlarımız kendi arazilerinde, kendi bölgelerinde, kendi istihdam alanlarında, kazançlarını sağlamaktadırlar. Bu da bizim için güzel bir alan çalışması olmuştur" diye konuştu.

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