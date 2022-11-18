Terörün yerini huzura bıraktığı Cudi Dağı etekleri pamuk tarlalarına dönüştü! Genç kızların gelir kaynağı oldu

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, "2022 yılında ise 39 bin ton elde edilecek. 2022 yılında çiftçilerimize 40 milyona yakın bir destekleme çalışmamız devam etmektedir. İlimizde pamuk üretiminin olması biraz da dışa bağımlılığı düşürdü. Eskiden Şırnak dışarıya göç veren bir ildi. Çukurova'ya gidip çalışırlardı. Bizim şimdi kadın çiftçilerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Burada kadınlarımız kendi arazilerinde, kendi bölgelerinde, kendi istihdam alanlarında, kazançlarını sağlamaktadırlar. Bu da bizim için güzel bir alan çalışması olmuştur" diye konuştu.

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