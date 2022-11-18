Eskişehir’de annesini pompalı tüfekle öldürdü! 15 yaşındaki çocuk ve babasının yargılanmasına başlandı

"KESİNLİKLE OĞLUMU YÖNLENDİRMEDİM"

Oğlu İ.A.'yı annesi Serap Bor'u öldürmeye azmettirdiği iddia edilen Erkan A. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. İfadesinde tır sürücüsü olduğunu ve oğlu ile birlikte Eskişehir'de buluştuktan sonra birlikte Antalya'ya gitmeyi planladıklarını söyleyen Erkan A., "Serap Bor ile 1 sene önce boşandık. Tır şoförlüğü yapıyorum. 15 Mayıs günü küçük oğlumu da alarak yola çıktım. Oğlum İ.A.'yı da olay günü Eskişehir'de buluşmak üzere Emirdağ'dan çağırdım. Buradan Antalya iline gezmeye gidecektik. Ben daha Eskişehir'e gelmeden bir arkadaşım arayarak oğlum İ.A.'nın kendi annesini ve yanındaki 2-3 kişiyi de vurduğunu söyledi. Kesinlikle oğlumu yönlendirmedim. Ancak oğlum İ.A'nın, annesinin M.T. isimli şahıs ile görüştüğünü duyduğunu ve bu nedenle annesine karşı sinirli olduğunu biliyorum, hakkımdaki iddialar gerçek değildir" diye konuştu.

"KAPALI" CELSE KARARI

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması, sanıklardan İ.A.'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle 'kapalı' olarak görüldü. İ.A. duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, Erkan A. ise mahkeme huzurunda bulundu. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.