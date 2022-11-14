Son dakika | Bursa’da sahte alkol faciası! Aynı evden 1 kişi öldü 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol O. (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.