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Son dakika | Bursa'da sahte alkol faciası! Aynı evden 1 kişi öldü 4 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Son dakika | Bursa’da sahte alkol faciası! Aynı evden 1 kişi öldü 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi...Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Teleferik mahallesinde bir evde sahte alkol içtikten sonra zehirlenen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden, 1'i hayatını kaybetti.

Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol O. (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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