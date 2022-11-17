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Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa’da can kaybı 5’e yükseldi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa’da can kaybı 5’e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden zehirlendikleri kuşkusuyla hastaneye kaldırılanlardan 1 şahıs daha yaşamını yitirdi. Can kaybı sayısı 6'ya yükselirken, Fatih U. ve Murat K. tedavilerinin akabinde taburcu edildi. 6 kişinin tedavisi devam ediyor.

Bursa'da sahte içkiden zehirlendikleri kuşkusuyla hastaneye kaldırılanlardan 1 şahıs daha yaşamını yitirdi. Can kaybı sayısı 6'ya yükseldi.

Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Ancak Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşçen, yaşamını yitirdi. Hastanede tedavileri süren 10 kişiden Mahmut Akça da dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, 6 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor.

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