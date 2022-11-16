17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da trafo yangını korku dolu anlar yaşattı

Elazığ’da trafo yangını korku dolu anlar yaşattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2022
ABONE OL
Elazığ’da trafo yangını korku dolu anlar yaşattı

Elazığ’da bir trafoda yangın çıktı. Bölgede korkuya sebep olan yangında bölgeye çok sayıda ekip sevk edilidi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA