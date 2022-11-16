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Mısır ile 9 yılın ardından bakanlar düzeyindeki ilk toplantı! Bakanı Murat Kurum'dan COP27'de iklim diplomasisi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Mısır ile 9 yılın ardından bakanlar düzeyindeki ilk toplantı! Bakanı Murat Kurum’dan COP27’de iklim diplomasisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Rehman ve Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanı Lemke ile görüştü.

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