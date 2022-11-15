Taksim’de bombalı saldırı düzenleyen teröriste ilişkin yeni detaylar! Teröristi gören vatandaşlar konuştu: Aynı kıyafeti görünce tüylerim diken diken oldu

"SIRT ÇANTASI YOKTU POŞET VARDI"



Bir diğer mahalle sakini Barış Özen, "Gece saat 22.00 gibi buraya giriyordu. Kapıyı çalmıştı. Ben de kendi kendime gecenin bu saatinde bodrumda ne işi var diye düşündüm ve şüphelendim. Bu kötü olayı yaşadıktan sonra internetten fotoğrafa baktım. Kadını kıyafetlerinden tanıdım. Tüylerim diken diken oldu. Böyle bir olayın burada yaşanması üzücü değil korkutucu aslında. Eskiden böyle şeyler olmazdı burada herkes birbirini tanıyordu. Cumartesi günü gördüm çok iyi hatırlıyorum aynı kıyafetler vardı üzerinde. Karı koca olarak burada çalışıyorlarmış herhalde. Sırt çantası yoktu poşet vardı elinde" dedi.