İETT’de skandal! Kadın şoför "Amme hizmeti vermiyorum" deyince yolcular tepki gösterdi

Yolcuların tepki gösterdiğini gören sürücü, yolculara kızdığını söyleyerek durakta yaklaşık 15 dakika bekleyip ilerlemedi. Bunun üzerine diğer yolcular da tepki gösterdi. Bir süre sonra sürücü ilerlerken, yolcular tepki amaçlı bir durak sonra otobüsten indi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, yolcular şoförü 153 belediye ihbar hattına şikayet etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN