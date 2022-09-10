Sancaktepe’de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı! Yolcular tepki gösterdi

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, engelli vatandaşın otobüse alınmadığı, diğer yolcuların ise İETT şoförü ile tartıştığı görülüyor.

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