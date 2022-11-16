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İSKİ su kesintisi saatleri: 16 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa, Esenler, Güngören...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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İSKİ su kesintisi saatleri: 16 Kasım İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa, Esenler, Güngören...

İSKİ tarafından bugünkü su kesintisi takvimi duyuruldu. İstanbul'un bazı ilçelerinde gerçekleşen su kesintisinin başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Su kesintisi yaşanan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 16 Kasım İstanbul su kesintisi listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İSKİ su kesintisi saatleri duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 16 Kasım su kesintisi yaşanacak bölgeler açıklandı. Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerinde uzun sürecek olan su kesintisinin saat kaçta düzeleceği belli oldu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa, Esenler, Güngören'de sular saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

16 Kasım İSKİ su kesintisi başlangıç ve biriş saatleri şu şekilde:

BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalleler: VATAN MAH,YENİDOĞAN MAH,TERAZİDERE MAH,ALTINTEPSİ MAH,ORTA MAH
Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 2022-11-16 12:29:05.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENLER
Etkilenen Mahalleler: NİNE HATUN MAH,NAMIK KEMAL MAH,ÇİFTE HAVUZLAR MAH,YAVUZ SELİM MAH,FEVZİ ÇAKMAK MAH,DAVUTPAŞA MAH,MİMAR SİNAN MAH,MENDERES MAH
Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 2022-11-16 12:29:05.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNGÖREN
Etkilenen Mahalleler: TOZKOPARAN MAH,SANAYİ MAH,GENÇOSMAN MAH
Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 2022-11-16 12:29:05.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler: DİKİLİTAŞ MAH
Açıklama: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 2022-11-16 13:56:28.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler: UĞUR MUMCU MAH,CEBECİ MAH
Açıklama: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 2022-11-16 14:40:10.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK
Etkilenen Mahalleler: YENİŞEHİR MAH,HARMANDERE MAH
Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 2022-11-16 12:56:21.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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