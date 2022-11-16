İSKİ su kesintisi saatleri: 16 Kasım İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa, Esenler, Güngören...

İSKİ su kesintisi saatleri duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 16 Kasım su kesintisi yaşanacak bölgeler açıklandı. Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerinde uzun sürecek olan su kesintisinin saat kaçta düzeleceği belli oldu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa, Esenler, Güngören'de sular saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

16 Kasım İSKİ su kesintisi başlangıç ve biriş saatleri şu şekilde: