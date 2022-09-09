09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi! Otobüs şoförü araç kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptı

İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi! Otobüs şoförü araç kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
ABONE OL
İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi! Otobüs şoförü araç kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptı

Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan İETT şoförü, otobüsü kullandığı sırada cep telefonuyla görüntülü konuştu. Otobüs şoförünün o anları otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İETT 303 B hattında, Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan otobüs şoförü, dün saat 14.30 sıralarında, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeyken cep telefonuyla görüntülü konuştu.

Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

İETT şoförünün, Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde bir TIR'ın devrildiği kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu, cep telefonu görüşmesi yaptığı arkadaşlarına gösterdiği dikkat çekti.

Bazı yolcular şoföre, 'Sen de kaza yapacaksın, önüne bak' diyerek tepki gösterdi. Şoförün yaklaşık 2 dakika görüntülü konuşması, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İETT şoförü direksiyonu yolcuya teslim etti! İETT ŞOFÖRÜ DİREKSİYONU YOLCUYA TESLİM ETTİ!
İETT’de skandal görüntüler! İETT'DE SKANDAL GÖRÜNTÜLER!
İETT aracında bir yeni skandal daha! İETT ARACINDA BİR YENİ SKANDAL DAHA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA