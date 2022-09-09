İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi! Otobüs şoförü araç kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptı
YAŞAM DHA
Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan İETT şoförü, otobüsü kullandığı sırada cep telefonuyla görüntülü konuştu. Otobüs şoförünün o anları otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İETT 303 B hattında, Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan otobüs şoförü, dün saat 14.30 sıralarında, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeyken cep telefonuyla görüntülü konuştu.
Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de diğer araçlar için tehlike oluşturdu.
İETT şoförünün, Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde bir TIR'ın devrildiği kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu, cep telefonu görüşmesi yaptığı arkadaşlarına gösterdiği dikkat çekti.
Bazı yolcular şoföre, 'Sen de kaza yapacaksın, önüne bak' diyerek tepki gösterdi. Şoförün yaklaşık 2 dakika görüntülü konuşması, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ: 9 Eylül Sağlık Bakanlığı 13.163 personel alımı sonuçları nihai liste! Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı listesi isim sorgulama!
- Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?
- KYK yurt yedek yerleştirme olacak mı? 2022 - 2023 KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Trabzonspor deplasmanda mağlup oldu: Ferencvaros 10 kişiyle kazandı
- Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek?
- 9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?
- MAÇ ÖZETİ İZLE | Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
- Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...
- SİGARAYA ZAM SON DAKİKA: 8 Eylül sigaraya zam geldi mi, var mı? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro...
- Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu?
- En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...
- Kraliçe Elizabeth öldü mü, yerine kim geçecek? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve sağlık durumu...