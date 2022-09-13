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İETT şoförü vatandaşla kavgaya tutuştu! Şoför güçlükle zapt edildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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İETT şoförü vatandaşla kavgaya tutuştu! Şoför güçlükle zapt edildi

İstanbul’da bir İETT otobüsü şoförü ile trafikteki başka bir sürücü yol ortasında birbirlerine girdi. Vatandaşlar otobüs şoförünü güçlükle zapt ederek otobüse geri dönmesini sağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay, Kadıköy Acıbadem'de meydana geldi. İddiaya göre, yolcu taşıyan bir İETT otobüsü şoförü ile trafikteki başka bir otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar sokak ortasında birbirlerine hakaretler ederek saldırdı. Otobüs şoförü tartıştığı kişiye yumruk atarken diğer kişinin de otobüs şoförüne tekme attığı görüldü.

Kavgaya tanık olan çevredeki diğer vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Otobüsün şoförü güçlükle zapt edilerek vatandaşlar tarafından otobüse geri dönmesi sağlandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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