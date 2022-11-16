Beyoğlu şehitleri öğretmen Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar’ın isimleri okullarda yaşatılacak! Milli Eğitim Bakanı Özer’den taziye ziyareti





Özsoy ve kızı için yapılan duaya katılan Bakan Özer, "İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda bütün dünya terörün karanlık yüzünü bir kez daha görmüş oldu. Kendini ülkemizin yarınlarına adayan eğitim neferlerimizden biri olan Arzu öğretmenimizi ve gencecik evladı, öğrencimiz Yağmur'u bu saldırıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenimiz ve yavrumuzun adını bir vefa olarak okullarımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Öğretmenimiz Arzu Özsoy'un ismini Düğmeciler Anaokulu, Yağmur'un adını ise öğrencisi olduğu Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nin konferans salonuna vererek yaşatacağız. Hain saldırıda hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Milletimize sabırlar diliyorum" dedi.